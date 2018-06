Svensker mistænkt for Paris-angreb overdrages til Frankrig

Belgisk politi har mandag overdraget en mistænkt svensk mand med syriske rødder til Frankrig. Det oplyser den belgiske anklagemyndighed.

Osama Krayem er mistænkt for en rolle i angrebene i Paris i 2015, da 130 mennesker blev dræbt. Han er også mistænkt i forbindelse med bombeangrebene i Bruxelles i foråret 2016.

Han er mandag transporteret til afhøring i Frankrig, hvor politiet måske vil sigte ham for terror.

Krayem er overdraget "for en enkelt dag til den franske anklagemyndighed til afhøring og mulig sigtelse af undersøgelsesdommeren i Paris", oplyser den belgiske anklagemyndighed.

Den mistænkte menes at have spillet en vigtig rolle i den jihadistiske celle, som udførte angrebene i Paris og Bruxelles. I den belgiske hovedstad kostede to angreb 32 mennesker livet.

Islamisk Stat (IS) hævder at stå bag begge angreb.

Osama Krayem mistænkes for at have købt tasker, som blev brugt under angrebene i Bruxelles.

Han blev desuden filmet af et overvågningskamera sammen med selvmordsbomberen Khalid El Bakraoui, nogle minutter før denne detonerede sin sprængladning.

I lighed med andre medlemmer af den jihadistiske gruppe rejste svenskeren til Syrien i 2014. Han gemte sig angiveligt blandt migranter, da han vendte tilbage til Europa i 2015.

Svenskeren blev anholdt i 2016. Han har holdt fast i, at han ikke har gjort noget i forbindelse med angrebene i Paris.

