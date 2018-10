Svenskere gav Aalborg Pirates endnu en lektion

ISHOCKEY: Helt som ventet var Aalborg Pirates igen oppe mod overmagten, da de danske mestre tirsdag aften afsluttede denne sæsons deltagelse i Champions Hockey League.

Hjemme i Bentax Isarena tabte Aalborg Pirates med 1-5 til det svenske storhold Frölunda Indians, der for en uge siden også vandt det omvendte møde med 6-0.

Aalborg Pirates-målmand Ronan Quemener var straks fra kampens start travlt beskæftiget, men efter et par fine redninger indledningsvist måtte franskmanden kapitulere efter godt seks minutters spil.

Frölundas Chay Genoway fik for meget tid og plads i Pirates' forsvarszone, og det udnyttede han til sikkert at banke pucken ind bag Quemener. 1-0 til gæsterne.

Den føring blev fordoblet efter 12 minutters spil. De svenske gæster var ikke længe om at udnytte, at hjemmeholdets Nikolaj Carstensen sad i straffeboksen. Tæt under mål fandt Ryan Lashs tværpasning Simon Hjalmarsson, der nemt kunne skubbe pucken det sidste stykke over stregen.

Indtil da havde Aalborg Pirates kun været sporadisk farlige, men hjemmeholdet kom bedre med, som første periode skred frem. Både Nikolaj Carstensen og Mike McNamee brændte et par store muligheder, og mod periodens afslutning måtte Mikkel Højbjerg også se en friløber blive afværget, så Frölunda kunne forlade første periode med en 2-0-føring.

Men straks fra anden periodes start udkrystalliserede den niveauforskel, der er på et dansk og et svensk tophold, sig igen. Efter bare 20 sekunder lå pucken igen inde bag Ronan Quemener. Målscoreren var Joel Lundqvist, der sammen med kædekammeraten Ryan Lash havde drevet gæk med Pirates-defensiven.

Otte minutter inde i anden periode kom Frölunda også foran 4-0. Samuel Fagemo slap af sted på kanten af offside, og ganske uselvisk lagde han pucken på tværs til Ponthus Westerholm, der nemt kunne ekspedere pucken det sidste stykke over stregen. Igen var målmand Ronan Quemener helt og aldeles chanceløs.

13 minutter inde i anden periode fik Aalborg Pirates dog pyntet lidt på regnskabet. Martin Højbjerg gled igennem i højre side, og han lagde pucken tilbage til bror Mikkel Højbjerg, der kunne sende aftenens eneste Pirates-scoring i nettet.

Kort inde i tredje periode fik Aalborg Pirates ellers en god mulighed for at reducere yderligere, da Thomas Spelling slap fri, men topscoreren sendte sin afslutning forbi mål.

I stedet udbyggede Frölunda Indians føringen næsten seks minutter inde i perioden. Ronan Quemener kæmpede heroisk for at holde pucken ude af eget net, men måtte til sidst kapitulere over for Tim Söderlund, der fik skramlet pucken over stregen.

Kampen var Aalborg Pirates' sjette og sidste i gruppe 1, hvor de danske mestre sluttede sidst med de tre point, man hentede i de to første udekampe mod ZSC Lions fra Zürich og Vienna Capitals.