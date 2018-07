Sverige søger hjælp til skovbrande hos Nato-lande

De svenske myndigheder vender sig nu til Nato-lande for at bede om hjælp til at bekæmpe de voldsomme naturbrande, der har ramt landet.

Det fortæller den svenske statsminister, Stefan Löfven, på et pressemøde torsdag, skriver det svenske medie SVT.

Sverige, der ikke selv er medlem af Nato, må samtidig regne med, at der kommer mindre hjælp fra EU, lyder det på pressemødet. Det skyldes de voldsomme brande i Grækenland.

- Der er mere brug for hjælpen andetsteds.

- Det har vi accepteret, siger Anneli Bergholm Söder, chef for MSB, der er den samlende myndighed for svenske beredskaber, der også deltager i pressemødet.

For at hjælpe de svenske beredskaber har den svenske regering afsat 300 millioner svenske kroner til kommunerne og 25 millioner til frivillige organisationer.

Den svenske regering undersøger også muligheden for at udbetale kompensation til de svenske skovejere. Samtidig giver regeringen tilladelse til at søge hjælp uden om EU.

- Regeringen har taget en beslutning om, at MSB kan begære hjælp fra flyvende brandslukningsressourcer fra lande, som indgår i Partnerskab for Fred, siger Stefan Löfven.

Partnerskab for fred er et Nato-projekt hvis mål er at skabe tillid mellem Nato og andre stater i Europa og det tidligere Sovjetunionen. Sverige er medlem af partnerskabet, men er ikke medlem af Nato.

Sverige har allerede takket ja til at modtage hjælp bestående af et fly fra Tyrkiet.

- Faren for nye brande er stor. Det er fortsat en alvorlig situation. Den ekstreme varme, der har været, ser ud til at fortsætte, og det stiller krav til udholdenheden, siger Löfven på pressemødet.

EU-hjælpen til Sverige har hidtil bestået af mandskab fra beredskabstjenester i Polen, Østrig, Portugal, Italien, Danmark, Litauen, Tyskland, Frankrig og Norge.

En del af den hjælp fortsætter, men den vil primært være fra de mest nærliggende lande.

Danmark har foreløbig planlagt, at indsatsen i Sverige pågår indtil 5. august.

Også Grønland sender hjælp til Sverige - i alt seks brandmænd fra redningsberedskabet i Avannaata. Det skriver den grønlandske avis Sermitsiaq.

Torsdag formiddag er der 23 naturbrande i Sverige, hvilket er på niveau med onsdag samme tid.

/ritzau/