Sveriges forsvar køber antidroneudstyr fra nordjysk firma

NØRRESUNDBY:Sveriges forsvar har købt antidroneudstyr fra det danske firma MyDefence. Det oplyser det svenske forsvar.

Udstyret vil være i det svenske forsvars hænder inden årets udgang. Udstyret skal først og fremmest kunne stoppe civile droner, der vejer under 25 kilo.

Først får enheder i det svenske flyvevåben og søværn udstyret, og til næste år vil også det svenske hjemmeværn have udstyret.

Det er bærbare antidronesystemer ved navn Pitbull og Wingman, det svenske forsvar har købt fra firmaet MyDefence, der har hjemme i Nørresundby.

Forsvaret i Sverige har også bestilt systemer, der kan monteres på køretøjer, fra MyDefence. Det system hedder Dobermann og kan forstyrre signalet mellem droner og operatører.

Det svenske forsvar laver også forsøg med laser- og mikrobølgevåben.

- En del af det, vi køber ind, kommer til at blive forældet og skal implementeres relativt hurtigt. Vi må følge med i udviklingen, det er sådan, virkeligheden ser ud, siger oberstløjtnant Ulf Lepp.

Ifølge MyDefences hjemmeside er firmaets mission at "levere produkter inden for elektronisk krigsførelse".

Sveriges forsvar oplyser, at krigen i Ukraine har aktualiseret behovet for at kunne forsvar sig mod tunge militære ubemandede fartøjer. Det svenske forsvar vil derfor i fremtiden indkøbe mere avancerede systemer end dem, de har købt fra MyDefence.

- I krig gælder andre regler og love, så handler det om skyde ned eller slå ud på forskellige måder. Det gør man med systemer, der mindre mere om militært luftforsvar, siger Ulf Lepp.

I løbet af i år har der været en række sager med droner i Skandinavien.

Eksempelvis blev flytrafikken ved Bromma Lufthavn nordvest for Stockholm i januar, efter at der var observeret droner i området.

I forbindelse med lækagerne på gasrørledningerne Nord Stream 1 og 2 i september oplyste TotalEnergies, der driver det danske olie- og gasfelt Halfdan B i Nordsøen, at der havde været uautoriseret droneaktivitet ved feltet.

/ritzau/TT