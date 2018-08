Svigtende bogsalg vil halvere Gyldendals overskud i år

Gyldendal må erkende, at salget af bøger ikke lever op til forventningerne, og at årets resultat derfor bliver noget lavere, end Gyldendal hidtil har regnet med.

Med et underskud på 45 millioner kroner i første halvår, ventes årets overskud samlede at blive 20 millioner kroner. Tidligere forventede Gyldendal et overskud på omkring 45 millioner kroner.

Det oplyser forlaget.

- Indtjeningen er negativt påvirket af lagernedskrivninger på bøger, som ikke har mødt den forventede efterspørgsel fra private forbrugere, skriver Gyldendal.

/ritzau/