AALBORG: En 36-årig mand skal sidde bag tremmer i et år og tre måneder for flere tilfælde af bedrageri mod både butikker og tidligere kolleger. Han blev dømt ved retten i Aalborg tirsdag eftermiddag. Her var han anklaget for i alt ni tilfælde af bedrageri, hvor han har sikret sig varer og kontanter til en værdi af mere end 85.000 kroner, oplyser anklager Bjørn Fogh.

Tre forskellige butikker har han formået at snyde ved at love dem betaling for udleverede varer på et senere tidspunkt.

Han betalte dog aldrig, og på den måde sikrede han sig blandt andet champagne og dyre lamper til en samlet værdi af knap 40.000 kroner.

Han blev også dømt for at lokke en kvinde til at udbetale et depositum, fordi han bildte hende ind at han kunne skaffe en lejlighed - som hun dog aldrig så skyggen af.

Derudover modtog han betaling fra fem tidligere kollegaer, fordi han fortalte, at han kunne skaffe billig elektronik, og på den måde fik han udbetalt godt 35.000 kroner.

Den dømte var prøveløsladt, da han begik bedragerierne, og derfor fik han lagt syv måneder oveni dommen på otte måneder.

- Han erkendte sig skyldig i at have snydt butikkerne og uskyldig i de øvrige anklager. Han blev dog kendt skyldig i samtlige anklager, siger Bjørn Fogh.

Den 36-årige har ikke valgt at anke dommen.