Svindlere prøver at presse penge ud af nordjyder

NORDJYLLAND: Nordjyllands Politi har i de seneste dage modtaget adskillige anmeldelser fra borgere, som har fået en ubehagelig e-mail. Det er efter politiets vurdering tale om svindel og humbug.

I mailen påstår en engelskrivende afsender, at man har været inde på en hjemmeside med erotisk indhold, og at afsenderen via borgerens webcam har optaget en video af borgeren, mens man besøgte hjemmesiden.

Afsenderen truer herefter med at offentliggøre eller dele videoen med personens kontaktpersoner, medmindre man indbetaler flere tusinde amerikanske dollars i bitcoins.

Politikommissær Søren Jensen fra Nordjyllands Politi siger, at nogle af disse mails indeholder oplysninger om passwords. Og det er korrekte passwords, som enten er i brug eller tidligere har været det.

- Det er Nordjyllands Politis opfattelse, at det drejer sig om udenlandske afsendere, som enten har fundet eller købt sig borgerens mailadresse og passwords på lækkede lister på internettet. Afsenderne har de sidste måneder sendt disse mails ud til tilfældige mailadresser i hele Danmark, i håb om at nogle bliver bange og betaler, siger Søren Jensen.

Nordjyllands Politi og NC 3 Nationalt Cybercrime Center har til dato ikke konstateret eller modtaget nogen anmeldelser om, at disse videoer rent faktisk eksisterer eller er blevet delt.

- Vi skønner derfor, at indholdet i mailen med største sandsynlighed svindel og humbug, politikommissær Søren Jensen.

Derfor anbefaler Nordjyllands Politi, at disse mails ignoreres og slettes. Det anbefales også at opdatere sit antivirusprogram, benytte forskellige passwords til sine konti og at skifte passwords ofte.

Skulle man have en mistanke om, at der findes en video af en selv, skal man kontakte politiet. Man skal ikke betale men heller ikke slette mailen, lyder det fra Nordjyllands Politi.