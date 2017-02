NORDJYLLAND: Sdr. Solsbæk Svinefarm uden for Sæby har investeret i en 1470 kvm ny svinestald med moderne energiløsninger. På svinefarmen producerer de omkring 25.000 smågrise om året, og den nye svinestald skal gerne øge produktionen til 30.000 smågrise årligt.

- Vi tror på, at man fortsat gerne vil spise svinekød herhjemme. Med den nye stald kan vi øge vores produktivitet, optimere dyrevelfærden samt få en langt mere grøn produktion med nye energiløsninger integreret i bygningen, fortæller Ninna Nikoline Andersen, der driver landbruget med sin mand Finn Nielsen og fire fastansatte medarbejdere.

2. marts holder de åben stald for alle interesserede - fagfolk som private - i samarbejde med Gråkjær Byg A/S, der har stået for opførslen af den nye staldbygning. Her kan man se nærmere på de grønne tiltag som lavenergiventilation og LED-pærer, der halverer strømforbruget til lys.

Green Source A/S i Frederikshavn har stået for levering og installation af varmepumper med gyllekøling, som årligt halverer bedriftens udgift til opvarmning. Det har samtidig erstattet brugen af oliefyr, som sparer miljøet for 60.000 liter olie årligt og dermed en stor CO2 udledning.

- Der er lagt slanger ned i de nye gyllekummer, som udnytter varmen til at lave energi til varmepumperne, og det mindsker samtidig ammoniakfordampningen ved at nedkøle gyllen. Kombineret med et traditionelt jordvarmeanlæg til den gamle stald, kan de opvarme staldbygningerne uden brug af fossile brændstoffer og halvere deres energiforbrug, forklarer Frans Hansen, projektleder hos Green Source A/S.