Svineheld ingen er blevet kørt ned på denne vej

UNDERSTED: Nordjyllands Politi har gennem et stykke tid haft fartkontrol på Understedvej syd for Frederikshavn, hvilket har fået Bjarne Krogh-Pedersen fra Haldbjerg til endnu engang at komme med et hjertesuk.

I gennem mange år har borgerne i Haldbjerg og omegn nemlig forsøgt at få politikerne til at indse vigtigheden af at få etableret en cykelsti på Understedvej - men hidtil forgæves.

- Politiets fotovogn er set inden for byskiltet (50 km/t) og uden for bygrænsen (80 km/t), og det er mit gæt, at der er røget mange i fælden, for der bliver kørt rigtigt stærkt på strækningen mellem Haldbjerg og Frederikshavn. Jeg ved det, for selv om jeg ikke er blevet knipset, må jeg nok erkende, at jeg også har nemt ved at give lidt rigeligt gas indimellem, siger Bjarne Krogh-Pedersen.

- At der bliver kørt stærkt på den smalle og kurvede landevej er bestemt ikke nogen nyhed. Sådan har situationen været i årevis, hvilket vi beboere i Haldbjerg ikke har forsømt at henlede opmærksomheden på, når vi appellerer til Frederikshavn Kommune om at etablere en cykelsti, siger Bjarne Krogh-Pedersen.

Her på Understedvej køres der stærkt, og politiet har det seneste stykke tid haft fotovogne i området.

Borgerne har blandt andet henvendt sig direkte til byrådssalen, og de har skrevet mange læserbreve om problemet.

- Det er et svineheld, at der endnu ikke er blevet nedlagt en skoleelev på vej til Bangsbostrand Skole. Og det er også utroligt heldigt, at der endnu ikke er en mountainbike-kører eller to, som har mødt deres skæbne, mens de side om side dyrker deres hobby op og ned ad Understedvej. Eller hvad med det store antal af elever og kursister fra Søværnets Skole, der bruger strækningen som træningsbane, når de øver sig i at løbe - de lever også livet farligt i deres meget ofte sorte træningstøj, siger Bjarne Krogh-Pedersen.

Formanden for teknisk udvalg, Karsten Thomsen, opfordrer borgerne i Haldbjerg til at sende en ansøgning til Frederikshavn Kommune.

- Så skal jeg sørge for, at cykelstien på Understedvej kommer med i budgetforhandlingerne til næste år. Og uanset om det bliver positivt eller negativt, skal borgerne nok få et svar fra os, siger Karsten Thomsen.