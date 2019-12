Svinepriser giver landmænd råd til at høvle dyr gæld af

AARHUS:De historisk høje svinepriser, danske landmænd har hevet hjem siden foråret, kan give et gældsramt erhverv et tiltrængt rygstød til de næste svære tider.

Det viser en ny analyse fra videnscentret Seges under Landbrug & Fødevarer.

Når landmanden i år har købt julegaver, indbetalt til pensionen og investeret i gården, så anser Seges det fortsat for realistisk, at 75 procent af landmændenes nye likviditetsoverskud betales af på gæld.

- Der er exceptionelt gode muligheder for at få nedbragt svineproducenterne forholdsvis høje gæld og ruste et stort flertal af de godt 2000 svineheltidsbrug til kommende kriser, siger Klaus Kaiser, erhvervsøkonomisk chef hos Seges.

- Vi taler om omkring 17 milliarder kroner, som gælden kan medbringes med i 2019 og 2020. Det er cirka 22 procent af svineproducenternes samlede gæld og hele 63 procent af den dyreste gæld, nemlig bankgælden, siger han.

Svineavlerne har allerede siden de høje priser begyndte i foråret afdraget på gæld i meget stor stil, og det forventer Seges fortsætter i 2020 som bliver et vildere år prismæssigt.

Når der skal høvles på gælden, skyldes det, at der kommer en barsk tid igen efter svinepesten.

- Når lande som Kina, der er ramt af sygdommen, får greb om det, eller der findes en vaccine, så stiger den globale produktion meget kraftigt. Svinepriserne vil blive meget lave i en længere periode. Det gælder for danske producenter om være klar til det, siger han.

Den gode nyhed for de danske svineavlere er, at der er god tid endnu, før der skrues ned igen for griselampen.

- Holder prognoserne, har danske svineproducenter aldrig haft et år som 2020. Vi skal 20 år tilbage for at finde prisniveauer, der bare nærmer sig.

- Holder vi svinepesten fra døren, så kan vi ifølge internationale analyser måske fortsætte med de gode priser i en længere periode på måske tre-fire år endnu, siger Klaus Kaiser.

/ritzau/