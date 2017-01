SVINKLØV: Svinkløv badehotel genåbner i 2019. Det oplyser Fonden for Svinkløv Badehotel i en pressemeddelelse.

Badehotellet udbrændte 26. september 2016 og skulle efter planen være genopbygget og klar til åbning imellem påske og pinse 2018.

Men tidsplanen har ikke kunnet overholdes, siger bestyrelsesformand Steen Royberg.

- Vi har besluttet, at hotellet genopføres og åbner i sæsonen 2019 fordi, vi har et ønske om at genopføre et badehotel, hvor man ikke går på kompromis med planlægning og gennemførelse af genopbygningen under tidspres. siger bestyrelsesformand Steen Royberg.

Ifølge Steen Royberg bliver også det nye Svinkløv Badehotel opført i træ.

Samarbejde med Praksis Arkitekter

Bestyrelsen har netop afsluttet samtaler med arkitektfirmaerne: Anna Mette Exner Arkitektur, Arkitektfirmaet Nord, C.F. Møller, Dorte Mandrup Arkitekter, Fjorden Arkitekter MAA, Friis & Moltke, Praksis Arkitekter og Wohlert Arkitekter.

Formålet har været at finde det rette arkitektfirma til at sikre, at det genrejste Svinkløv Badehotel rummer alle de kvaliteter, vi kendte. I dette arbejde har også hotellets forpagterpar og Lise Emborg, hotellets tidligere ejer, deltaget.

Dette arbejde har medført valget af arkitektfirmaet Praksis Arkitekter som totalrådgiver.

- Det er på nuværende tidspunkt for tidligt at kunne oplyse om omkostninger for genopførelsen og den endelige udformning af hotellet, siger bestyrelsesformand Steen Royberg.