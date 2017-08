Svømmeturen over Limfjorden blev aflyst

AALBORG: Vejret var arrangørernes værste modstander, da de lørdag forsøgte at gennemføre årets Limfjordskrydseren.

Først havde det seneste regnvejr skyllet så mange colibakterier ud i havnebassinet, at den længste distance på 2500 blev aflyst og selve starten af de andre heats udsat med en time.

Da så det hele endelig var gået i gang, så nåede de kun at sende tre heats afsted, før et tordenvejr satte en stopper for turen over Limfjorden.

Det var i sidste ende ikke - som tidligere oplyst - bakterierne, der forårsagede den endelige aflysning.