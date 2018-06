Svoger til Spaniens konge er sat i fængsel i sag om svindel

Iñaki Urdangarin, den spanske konges svoger, er mandag morgen fængslet efter at have tabt en appelsag.

Det oplyser spanske fængselsmyndigheder.

Urdangarin er idømt fem år og ti måneders fængsel for skattesvindel og underslæb, og han er mandag klokken 8 fængslet i Brieva 100 kilometer nord for Madrid.

Den spanske prinsesse Cristina, som er bror til kong Felipe, slap for fængsel. Hun har sagt, at hendes mand stod for økonomien, og at hun ikke havde kendskab til skattesvindel.

Det er en omfattende retssag. Den blev indledt efter en seks år lang efterforskning af velgørenhedsfonden Nóos Foundation, som ledes af Urdangarin.

Nóos blev ifølge anklagemyndigheden anvendt til skattesvindel for mange millioner kroner.

Urdangarin er tidligere håndboldstjerne. Han og prinsesse Cristina har fire børn.

