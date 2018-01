Sydafrikansk turist dræbt i ballonstyrt i Egypten

Mindst én person er dræbt, efter at en luftballon, der fløj med 20 personer, er styrtet ned i Egypten. Det oplyser det statsstøttede nyhedsbureau Mena ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Ifølge mediet er en sydafrikansk kvinde dræbt i styrtet. 12 personer skal være kvæstede. Der er ikke yderligere information om deres skader.

Blandt passagererne er egyptere og flere turister af forskellige nationaliteter.

Styrtet er sket nær oldtidsbyen Luxor, der er en kendt turistmagnet.

Byen rummer nogle af Egyptens mest spektakulære turistattraktioner og oldtidslevn.

Det er ikke første gang, at der er sket ulykker med luftballoner i byen.

Ifølge nyhedsbureauet AFP gik der i 2013 ild i en luftballon, mens den fløj ind over Luxor. 19 turister blev dræbt, og ulykken blev forklaret med, at der var sket et gaslæk.

Også i 2009 oplevede byen en ulykke, hvor 13 turister blev kvæstet, da en luftballon ramte en telemast og styrtede.

/ritzau/