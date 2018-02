Sydafrikas Zuma har holdt møde med sin mulige efterfølger

Sydafrikas præsident, Jacob Zuma, der er under voksende pres for at træde tilbage, har tirsdag holdt samtaler med sin mest sandsynlige efterfølger, Cyril Ramaphosa, som i december blev valgt som ny partileder for African National Congress (ANC) efter Zuma.

Det oplyser ANC ifølge nyhedsbureauet AFP.

Regeringspartiet kalder samtalerne "udbytterige".

ANC oplyser samtidig, at et ekstraordinært møde planlagt til onsdag, hvor en komité med 80 medlemmer af ANC skulle have mødtes, er udskudt til 17. februar. Mange mener, at det er på dette møde, Zumas fremtid bliver besluttet.

Tidligere tirsdag afviste ANC's vicegeneralsekretær, Jessie Duarte, at oplyse, hvad mødet konkret handler om.

- Vi vil diskutere en sag, der vækker stor bekymring blandt os i ANC og selvfølgelig har stor offentlig interesse for befolkningen i Sydafrika, sagde hun ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Den 75-årige Zuma, der har været præsident siden 2009, står over for flere korruptionsanklager.

Mens Zuma sidder på magten, kan han lettere forsøge at påvirke domstolene til at droppe sagerne. Derfor vil han sandsynligvis ikke gå af uden en garanti for, at han slipper for straf.

Yderligere er der stor intern splittelse i ANC, og siden søndag har der været møder på kryds og tværs i partiet.

Det er ikke kun internt i ANC, at der er ønsker om præsidentens afgang. Opposition har også markeret, at den vil have Zuma væk.

Jacob Zuma skulle torsdag have afholdt sin årlige tale for parlamentet om nationens tilstand, som er et af de politiske højdepunkter for året.

Efter ønske fra oppositionen blev talen tirsdag rykket til efter 22. februar, hvor parlamentet skal stemme om et mistillidsvotum mod præsidenten. Den endelige dato for talen er endnu ukendt.

/ritzau/