Her skal kunderne betale for at have mere end 100.000 kroner i banken

AABENRAA:Hvis en privatkunde i Sydbank har mere end 100.000 kroner stående på sin almindelige konto i banken, så kan vedkommende se frem til at betale for at have de penge stående.

Sydbank sænker nemlig loftet for, hvornår privatkunder skal betale for at have penge stående på en bankkonto - også kendt som indlån.

Det oplyser Sydbank onsdag morgen i forbindelse med sit regnskab for tredje kvartal.

Loftet sænkes fra maksimalt 250.000 kroner til nu 100.000 kroner. Ændringen af loftet sker med effekt fra 1. januar, oplyser Sydbank.

Det er et af de laveste lofter blandt danske banker for, hvornår privatkunder rammes af negative renter på deres indlån.

I forvejen har en række andre banker i Danmark indført negative renter for privatkunders indlån.

Det gælder blandt andet de tre største banker, Danske Bank, Nordea og Jyske Bank. Sydbank er den fjerdestørste bank i Danmark.

Tiltaget hos bankerne skyldes, at det lige nu koster dem at have penge stående i Nationalbanken - bankernes bank - hvor renterne er negative.

Derfor vælger bankerne at sende regningen videre til en del af kunderne med mange penge på kontoen.

- Som følge af pengepolitikken i såvel EU som Danmark er der udsigt til, at det negative rentemiljø fortsætter i en lang periode.

- Dette presser bankernes indtjening.

- Sydbank vil fortsat yde god og værdiskabende rådgivning til kunderne. Derfor er det nødvendigt at sikre, at udgiften vedrørende indlån ikke belaster banken, skriver banken i en kommentar.

Også Sydbanks erhvervskunder kommer til at opleve ændringer, da rentesatsen for erhvervskunders indlån ændres til minus 0,75 procent fra minus 0,60 procent.

Sydbanks tiltag kommer efter et tredje kvartal, hvor banken har oplevet en tilbageførsel på nedskrivningerne på udlån.

Nedskrivninger er penge, som banker ikke regner med at få tilbage. På den måde har virkeligheden udviklet sig bedre, end Sydbank havde forventet.

Også basisomkostningerne - der blandt andet tæller medarbejderlønninger - har udviklet sig positivt for banken, da de er faldet.

På grund af de positive forhold i tredje kvartal er Sydbank nu blevet mere optimistisk omkring det samlede overskud for 2020.

Nu venter banken et overskud efter skat på 700-800 millioner kroner. Før var forventningen et overskud på 600-800 millioner kroner.

/ritzau/