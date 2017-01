SYDDANMARK: Det ser ud til, at det sydlige Jylland slipper for omfattende oversvømmelser, selv om vandstanden er steget meget i flere områder. Det oplyser vicepolitiinspektør ved Syd- og Sønderjyllands Politi Preben Westh.

- Vi er udfordret i et par sommerhusområder i Haderslev og Sønderborg og ved Aabenraa Havn, men indtil videre holder vi skansen, og det er tæt på at toppe nu. Så med lidt held slipper vi for oversvømmelser, siger han.

Preben Westh oplyser klokken 1.30 natten til torsdag, at vandstanden har ligget på samme niveau i noget tid. I Sønderborg har vandstanden nået et niveau, der er 170 centimeter over det normale.

- Vandet er oppe på kanten af afspærringerne, så det må helst ikke stige mere, men det ser også ud til at have toppet, så vi slipper forhåbentligt for omfattende oversvømmelser, siger han.

Han vil dog ikke afvise, at enkelte kan have vand i kælderen, når de vågner op torsdag.

Trafikale problemer

På Fyn begyndte vandstandene allerede at falde ved 1-tiden natten til torsdag. Oversvømmelser gav trafikale problemer i flere kommuner. Blandt andet er Helnæs-dæmningen lukket for færdsel. Det samme er havneområdet i Faaborg.

Forsyningsselskaber har enkelte steder afbrudt strømmen i lavtliggende områder. Det betyder, at enkelte husstande er uden strøm.

Omkring 180 husstande forventes at være uden strøm ind til torsdag formiddag.

Mens der fortsat er nogenlunde styr på vandstandene, så kan de faldende temperaturer give nye udfordringer for trafikanterne.

- Vi er bekymret fremadrettet for de store vandmængder på vejene, da vi nu har fået frostvejr. Det er noget, trafikanterne skal være meget opmærksomme på, siger vagthavende ved Fyns Politi.

Alle veje åbne

I det sydøstlige Jylland koncentreredes indsatsen hovedsageligt omkring Kolding, hvor vandstanden lå 160 centimeter over det normale niveau på et tidspunkt.

Her er der torsdag morgen efterhånden kontrol over situationen, efter at vandet er faldet igen.

- Der er selvfølgelig stadig noget vand tilbage i de områder, der har været oversvømmet, men vi forventer, at alle veje er åbnet inden klokken 6, siger vicepolitiinspektør ved Sydøstjyllands Politi Finn Ellesgaard Nielsen.

Hos Falck havde man i forventning om en travl nat indkaldt ekstra bemanding på vagtcentralen.

Her er natten dog forløbet roligt.

- Der har faktisk været mindre at lave end på en normal nat, siger pressevagt ved Falck Jesper Jakobsen.

/ritzau/