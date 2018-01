Sydeuropæisk politi finder kilovis af kokain gemt i ananasser

Politi i Spanien og Portugal har beslaglagt hundredvis af kilo kokain, som var gemt inden i frisk ananas.

I samme aktion arresterede det sydeuropæiske politi ni personer, som angiveligt tilhører en bande, der har transporteret stofferne til Europa fra Sydamerika.

I alt fandt politiet 745 kilo kokain gemt i udhulede ananasser, som blev transporteret i skibscontainere.

Beslaglæggelsen var en del af en igangværende efterforskning, som de to lande samarbejder omkring, fortalte politiet onsdag.

Efterforskningen på tværs af de to lande begyndte tilbage i april sidste år.

Ud over de hundredvis af kokain og anholdelserne fandt politiet et laboratorium. Her blev stofferne bearbejdet og tilsat tilsætningsstoffer.

- Denne organiserede, internationale gruppe havde gentagne gange bragt store mængder kokain til det europæiske kontinent, lyder det fra portugisiske efterforskere i en udtalelse.

Der er ifølge nyhedsbureauet AP tale om en international smuglerring ledet af colombianere.

Den Iberiske Halvø bliver i stor grad brugt til at smugle kokain og andre stoffer til Europa. Enten direkte fra Latinamerika eller via Nord- og Vestafrika.

Det er heller ikke første gang, at politiet finder stoffer gemt i ananas.

I efteråret fandt politi mere end 300 kilo kokain gemt i ananasser efter at have gennemsøgt skibe på havnen i Lissabon.

Politiet havde fundet frem til stofferne efter at have fundet knap 400 kilo kokain i Madrid og Barcelona.

Det ledte politiet til et firma, der transporterede frugt fra Panama til Portugal, som førte til gennemsøgning af den portugisiske havn, skriver AP.

/ritzau/Reuters