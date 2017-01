AALBORG: Rigsadvokaten har fredag modtaget en formel udleveringsbegæring fra Sydkorea på e-mail i en sag om en kvindelig fængslet sydkoreaner. Det skriver Anklagemyndigheden.

Sagen omhandler den 20-årige Chung Yoo-ra, der er sigtet i en omfattende sydkoreansk skandalesag og lige nu sidder varetægtsfængslet, efter Nordjyllands Politi anholdt hende søndag aften.

Med den officielle anmodning kan behandlingen af udleveringssagen mod kvinden officielt starte.

Læs også: Sydkoreansk kvinde skal blive i fængsel

- Nu har vi modtaget udleveringsbegæringen. Den indeholder rigtig mange sider, som vi nu sætter os ned og gennemgår grundigt. Først herefter kan vi afgøre, om Chung Yoo-ra kan blive udleveret til Sydkorea, siger statsadvokat Mohammad Ahsan fra Rigsadvokaten i en pressemeddelelse.

For at Chung Yoo-ra skal kunne blive udleveret, skal betingelserne i den danske udleveringslov være opfyldt.

Varetægtsfængsling kan forlænges

Rigsadvokaten vurderer, at det nu vil tage nogle uger, før der vil blive truffet en afgørelse, om betingelserne er opfyldt.

- Men præcis hvor lang tid sagsbehandlingen tager, afhænger blandt andet af, hvor juridisk komplicerede forhold, udleveringsbegæringen rejser, siger statsadvokat Mohammad Ahsan.

Chung Yoo-ra er varetægtsfængslet indtil den 30. januar.

Mohammad Ahsan oplyser, at hvis Rigsadvokaten ikke når frem til en afgørelse inden da, vil det være naturligt at bede retten om at forlænge varetægtsfængslingen yderligere.

- Det kan være, at vi når at træffe afgørelse i sagen inden den 30. januar, men det vil selvfølgelig være naturligt, at vi beder retten forlænge varetægtsfængslingen, hvis det ikke er tilfældet, lyder det.

Den 20-årige kvinde kom til Danmark i september sammen med sit 19 måneder gamle barn og en barnepige. De har siden opholdt sig på en adresse i Aalborg-forstaden Gug.

Chung Yoo-ra argumenterede i Retten i Aalborg for, at hun ikke skulle frihedsberøves af hensyn til samværet med sin søn.

I stedet var hun klar til at deponere sit pas og svare på spørgsmål fra sydkoreansk politi.

/ritzau/