AALBORG: Sydkoreas topdiplomat i Danmark lægger pres på de danske myndigheder for at få en ung fængslet kvinde udleveret til hjemlandet hurtigst muligt.

Det oplyser Sydkoreas ambassade i København til det sydkoreanske nyhedsbureau Yonhap.

Ambassadør Choi Jai-chul fremsatte anmodningen om en hurtig beslutning i sagen på et møde lørdag med statsadvokat Mohammad Ahsan fra Rigsadvokaten.

Sagen omhandler Chung Yoo-ra, der er sigtet i en omfattende sydkoreansk skandalesag og lige nu sidder varetægtsfængslet.

Hun er internationalt efterlyst for i ledtog med sin mor at stå bag en omfattende sag om korruption og svindel. Ifølge Yonhap er hun 21 år gammel, men mange andre medier angiver hendes alder til at være 20 år.

Sagen trækker tråde til den suspenderede præsident Park Geun-hye, som afventer en rigsretssag. Præsidenten er veninde med moren til den fængslede kvinde.

Sydkorea sendte fredag en formel udleveringsbegæring til de danske myndigheder.

- Den indeholder rigtig mange sider, som vi nu sætter os ned og gennemgår grundigt. Først herefter kan vi afgøre, om Chung Yoo-ra kan blive udleveret til Sydkorea, udtalte Mohammad Ahsan fra Rigsadvokaten fredag i en pressemeddelelse.

For at Chung Yoo-ra skal kunne blive udleveret, skal betingelserne i den danske udleveringslov være opfyldt.

Rigsadvokaten vurderer, at det vil tage nogle uger, før der vil blive truffet en afgørelse om, hvorvidt betingelserne er opfyldt.

Ambassadør Choi Jai-chul fortalte på lørdagens møde med Mohammad Ahsan, at Sydkorea har ugyldiggjort den fængslede kvindes pas.

Chung Yoo-ra sagde i et grundlovsforhør mandag, at hun ikke har svindlet. Men hun erkendte at have underskrevet papirer, som hendes mor har forelagt hende.

Hun blev anholdt søndag aften i Aalborg-forstaden Gug. Det skete angiveligt efter et tip fra en sydkoreansk journalist.

Kvinden har forklaret, at hun opholdt sig i Danmark, fordi hun er dressurrytter på højt plan. I den forbindelse har hun et samarbejde med et hestesportscenter i Vodskov.

/ritzau/