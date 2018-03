Sydkorea sender delegation anført af spionchef til Nordkorea

En højtstående delegation fra Sydkorea bliver mandag sendt til Nordkorea. Det oplyser præsidentpaladset i Seoul ifølge flere nyhedsbureauer.

Besøget er kommet i stand som følge af en invitation fra Nordkoreas leder, Kim Jong-un.

Med i delegationen er Sydkoreas øverste efterretningschef, Suh Hoon, samt præsident Moon Jae-ins nationale sikkerhedsrådgiver, skriver AFP.

I alt vil ti medlemmer af delegationen flyve til Nordkoreas hovedstad, Pyongyang, mandag eftermiddag. De skal vende tilbage til Sydkorea tirsdag.

Parterne skal blandt andet diskutere betingelser for forhandlinger mellem Nordkorea og USA om at fjerne atomvåben fra den koreanske halvø.

Efterfølgende skal den sydkoreanske delegation flyve til USA. Her skal de informere embedsfolk i Washington om, hvad der kom ud af besøget i Nordkorea.

Topmødet kommer, efter at Nord- og Sydkorea har brugt vinter-OL i sydkoreanske Pyeongchang som en anledning til at forsøge at få indledt nye forhandlinger.

De to stridende lande, der engang var samme nation, stillede op under samme flag til vinterlegene. Det er historisk for de to stridende nationer, der teknisk fortsat er i krig med hinanden.

I forbindelse med OL var Sydkoreas præsident, Moon Jae-in, vært for et historisk møde med en række nordkoreanske diplomater. Deriblandt den nordkoreanske leder Kim Jong-uns søster, Kim Yo-jong.

USA er ved at indføre nye og omfattende sanktioner mod Nordkorea, der i 2017 foretog adskillige prøveaffyringer af langtrækkende raketter. Nordkorea foretog også den hidtil kraftigste atomprøvesprængning.

De nye tiltag fra USA's side skal være med til at øge presset på styret i Nordkorea for at få det til at opgive landets omstridte atomprogram.

