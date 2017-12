Sydkorea udviser mulige terrorister forud for vinter-OL

Sydkorea har udvist 17 udlændinge som del af en antiterrorforanstaltning forud for vinter-OL i Pyeongchang i februar.

Det oplyser landets migrationskontor til avisen The Korea Times.

De udviste udlændinge kommer fra fem lande, herunder lande i Central- og Sydøstasien.

De er enten medlemmer af internationale terrororganisationer eller på en liste over eftersøgte, som efterretningstjenester fra 50 lande har delt. Det fortæller en talsmand for kontoret til The Korea Times.

- Vi er nødt til at være meget grundige i vores terrorbekæmpelse, eftersom atleter og folk fra hele verden kommer til Pyeongchang til vinter-OL, siger den unavngivne talsmand.

- Vi udelukker ikke den mulighed, at udenlandske terrorister kan komme ind i landet under dække af at være OL-rejsende eller ansatte for koreanske virksomheder.

- Så vi må være årvågne både før og under OL, siger talsmanden til The Korea Times.

I Sydkorea har myndighederne for nylig gennemført antiterrorøvelser med hundredvis af bevæbnede politibetjente og brandfolk i og omkring OL-lokaliteter i Pyeongchang og Gangneung.

Under vinter-OL vil omkring 5000 væbnede styrker vogte stedet døgnet rundt.

Sydkoreas forsvarsministerium oplyser onsdag, at det vil indgå en samarbejdsaftale med OL-komitéen samt myndigheder i den bjergrige provins Gangwon, der grænser op til Nordkorea.

/ritzau/dpa