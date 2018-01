Sydkorea vil diskutere OL-delegation med Nordkorea

Sydkorea foreslår at holde samtaler med Nordkorea for at diskutere en mulig nordkoreansk deltagelse ved det forestående vinter-OL i Sydkorea.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Ifølge nyhedsbureauet har Sydkorea foreslået at diskutere sagen 9. januar, og samtalerne skal holdes på "højt niveau".

- Vi håber, at syd og nord kan sidde ansigt til ansigt og diskutere en deltagelse af den nordkoreanske delegation ved legene i Pyeongchang (værtsbyen, red.), siger Sydkoreas foreningsminister, Cho Myoung-gyon.

Dermed følger Sydkorea op på den årlige nytårstale, som Nordkoreas leder, Kim Jong-un, holdt i forbindelse med årsskiftet. Her opfordrede lederen til at få skabt et bedre forhold mellem de koreanske naboer.

Han fremhævede blandt andet det kommende vinter-OL i den sydkoreanske by Pyeongchang som en god mulighed for at forbedre forholdet. OL-byen ligger tæt ved grænsen til Nordkorea.

Kim Jong-un foreslog, at Nordkorea og Sydkorea skulle mødes snarest for at forhandle om, hvorvidt Nordkorea skal sende en OL-delegation til landet.

- Vinter-OL bliver en god mulighed for at fremvise de koreanske nationers status. Vi ønsker oprigtigt, at begivenheden bliver en succes, lød det i den årlige nytårstale fra den nordkoreanske leder.

Det nordkoreanske kunstskøjteløberpar Ryom Tae-ok og Kim Ju-sik er kvalificeret til OL, men Nordkoreas Olympiske Komité missede deadlinen i oktober for at bekræfte parrets OL-deltagelse.

De to nordkoreanere kan dog stadig komme med, hvis de får en invitation fra Den Internationale Olympiske Komité (IOC).

Dermed er endnu intet sikkert i forhold til nordkoreansk deltagelse i Pyeongchang, men muligheden er dog luftet fra øverste sted.

Og tirsdag melder Sydkorea sig altså klar til at diskutere muligheden.

Vinter-OL bliver holdt i Pyeongchang fra 9. februar til 25. februar.

/ritzau/