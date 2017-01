AALBORG: Der var nærmest tumultariske scener i Retten i Aalborg, da en 20-årig sydkoreansk kvinde mandag eftermiddag blev varetægtsfængslet i fire uger.

Sydkorea udstedte 27. december en international arrestordre på Yoora Chung, fordi hun - sammen med sin mor - mistænkes for at være en central del af skandalesagen mod den sydkoreanske præsident Park Geun-hye.

Læs også: Anholdt sydkoreaner købte heste i Nordjylland

Yoora Ghungs mor er anklaget for at have fungeret som hemmelig rådgiver for præsidenten, og Yoora Chung er anklage for at have udnyttet forbindelsen til statsoverhovedet til blandt andet at presse et trecifret millionbeløb ud af Samsung.

Skandalen har fået massevis af folk på gaden i Sydkorea, og at sagen er kæmpestor på den anden side af jorden, kunne også ses i retssalen i Aalborg. Udover journalister fra en stribe danske medier, så var adskillige sydkoreanske journalister var mødt frem i retten.

Det samme er journalister fra den sydkoreanske tv National News 2, som fandt frem til kvinden og også var til stede i søndag aften, da hun blev anholdt af dansk politi. Anholdelse blev filmet af tv-stationen JTBC News, og kan ses på YouTube her.

Derudover havde Sydkoreas ambassadør også taget plads i retten.

Nægtede sig skyldig

Under grundlovsforhøret kom det frem, at den 20-årige sydkoreanske kvinde gemte sig i et skab, da politiet mødte op for at anholde hende omkring klokken 20 søndag aften. Med sig på adressen, hvor hun blev anholdt, havde hun sin halvandet år gamle søn.

Yoora Chung bor i Frankfurt, men har opholdt sig i Aalborg siden september sidste år i forbindelse med hendes ridning og heste.

Under afhøringen forklarede hun, at hun godt kendte til anklagerne mod hende, men hun nægtede sig skyldig. I stedet forklarede hun, at det må have været hendes mor, der har gjort noget forkert. Den 20-årige havde skrevet under på nogle dokumenter, som moderen havde bedt hende om, men hun sagde, at hun ikke kendte til indholdet.

Samtidig sagde hun, at den eneste grund til, at hun ikke er rejst til Sydkorea for at blive afhørt i sagen er, at hun frygter for sin lille søn på halvandet år. Hun er skilt fra faderen, og forklarede, at der ikke er andre end hende til at tage vare på ham, hvis de sydkoreanske myndigheder ikke tror på hende og fængsler hende, sagde hun i retten.

Forsvarer: Politisk sag

I forbindelse med afhøringen angreb hendes forsvarer, advokat Jan Schneider, det fremlagte materiale og sagde, at der ikke var fremlagt skyggen af bevis for de påstande, hans klient var blevet anholdt for - og kalde samtidig sagen "udelukkende politisk".

Forsvarsadvokaten lagde heller ikke skjul på, at han mente, det var skandaløst, at en ung alenemor blev varetægtsfængslet på så tyndt et grundlag. Han forsøgte i stedet at overbevise retten om, at en frihedsberøvelse kunne ske med vilkår om, at den 20-årige f.eks. skulle aflevere sit pas og melde sig til politiet hver dag.

Den løsning fandt retten altså ikke god nok og varetægtsfængslede den unge kvinde i fire uger. En kendelse der straks blev kæret til landsretten.

Sagen har trukket overskrifter ikke bare i Sydkorea, men i hele verden.

Her et par eksempler på, hvad udenlandske medier skriver om anholdelsen i Aalborg:

Australien: ABC News

Indien: The Indian Express

Singapore: Business Times

Storbritannien: ITV News