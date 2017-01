AALBORG: Den 20-årige sydkoreanske kvinde, der har siddet varetægtsfængslet i Aalborg siden begyndelsen af januar, fik mandag forlænget sin varetægtsfængsling frem til 22. februar. Det sker, fordi hendes udleveringssag endnu ikke er færdigbehandlet hos Rigsadvokaten.

Kvinden er i Sydkorea mistænkt for at have været medvirkende til, via et skuffeselskab i Tyskland, at have fået overført millioner af kroner til selskabet - alt som en del af en kæmpe korruptionsskandale, der truer med at vælte landets præsident. Den 20-årige kvinde er datter af en af præsidentens nære veninder.

Under det første grundlovsforhør i januar nægtede kvinden sig skyldig i anklagerne, og hun forklarede, at hun bare havde skrevet under på nogle papirer, som hendes mor havde præsenteret hende for og havde sagt, hun skulle underskrive - uden at hun i øvrigt vidste, hvad det drejede sig om.

Men under mandagens grundlovsforhør, hvor retten skulle tage stilling til fristforlængelsen, forklarede den 20-årige kvinde, at hun nu havde haft lejlighed til at se de papirer, sagen drejer sig om, og benægtede at det overhovedet var hendes underskrift, der optrådte på papirerne. Kvindens forsvarer, Peter Martin Blinkenberg, viste den 20-årige en kopi af aftalen og konstaterede, at det var to mænd, der havde underskrevet aftalen.

Forsvareren mente derfor, at hele mistanke-grundlaget ikke var korrekt, og at hans klient derfor skulle løslades.

Den 20-årige antydede, at hun, at hele sagen er udelukkende politisk, idet hun fremførte, at den sydkoreanske anklager skulle være hyret af et politisk parti, der er i opposition til den siddende præsident, og som står til at vinde stor indflydelse, hvis hun bliver afsat.