Det oplyser hendes danske advokat, Jan Schneider. Han vil nu søge om tilladelse til at lade Højesteret afgøre spørgsmålet.

Mandag besluttede Retten i Aalborg at kvinden skal sidde fængslet, indtil myndighederne har taget stilling til, om hun kan udleveres til Nordkorea.

