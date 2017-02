AALBORG: Retten i Aalborg har onsdag besluttet at forlænge fængslingen af en sydkoreansk kvinde med yderligere fire uger.

Kvinden, der hedder Chung Yoo-ra, har siddet fængslet, siden hun blev anholdt af Nordjyllands Politi 1. januar.

Hun er sigtet af de sydkoreanske myndigheder blandt andet for medvirken til omfattende økonomisk kriminalitet.

Sydkorea har anmodet om udlevering af kvinden. Det ønske er Rigsadvokaten i gang med at behandle.

Men myndighederne er ikke færdige med sagsbehandlingen, og derfor har anklager David Hvelplund bedt om yderligere fire ugers varetægtsfængsling.

Det har retten valgt at imødekomme.

Dommeren lægger vægt på, at Rigsadvokaten har tilkendegivet, at sagen kan blive færdigbehandlet inden for de næste fire uger.

Anklages for svindel

Chung Yoo-ra er datter af Choi-Soon-sil - en nær veninde til Sydkoreas suspenderede præsident, Park Geun-hye.

Chung Yoo-ra anklages blandt andet for medvirken til afpresning og svindel, som hendes mor - ifølge de sydkoreanske myndigheder - skal have gjort sig skyldig i.

Det skal ifølge anklagen være foregået ved, at moren har udnyttet sin position til at afpresse store virksomheder, herunder Samsung-koncernen.

Nogle af disse penge er ifølge anklagen gået til, at datteren - Chung Yoo-ra - kunne købe luksusheste i blandt andet Danmark.

Kvinden er også anklaget for at have skaffet sig uberettiget adgang til et anerkendt sydkoreansk universitet, Ehwa Womens University.

Det skal ifølge anklagen være sket ved, at kvindens mor har misbrugt sin magt for at skaffe datteren en plads på universitetet.

Chung Yoo-ra nægter sig skyldig i alle anklager.

/ritzau/