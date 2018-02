Sydkoreas ekspræsident kræves idømt 30 års fængsel

Anklagerne i en korruptionssag mod Sydkoreas forhenværende præsident Park Geun-hye kræver hende idømt en så lang fængselsstraf, at hun kan ende med at sidde i fængsel resten af sit liv.

Dertil risikerer hun at skulle betale en kæmpe bøde.

- Vi beder retten om at uddele en straf på 30 år i fængsel samt (en bøde, red.) på 118,5 milliarder won til den anklagede, der som den 18. præsident i dette land må bære det endelige ansvar for skandalen, siger en repræsentant for anklagemyndigheden ved en domstol i Seoul ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Bøden svarer til 664 millioner danske kroner.

66-årige Park Geun-hye blev i marts 2017 afsat som præsident som følge af sin rolle i en skandale, der har sendt rystelser gennem toppen af landets erhvervsliv og politiske elite.

Sagen har også tråde til Danmark og en ung sydkoreansk dressurrytter, som 1. januar 2017 blev anholdt af politiet i Nordjylland.

Hun er siden blevet udleveret til Sydkorea.

Den unge kvinde er datter af Choi Soon-sil, der gennem årtier har været en af ekspræsident Parks nærmeste veninder og indtager en hovedrolle i den omfattende skandale.

Choi Soon-sil blev for godt to uger siden dømt til 20 års fængsel ved en domstol i Seoul.

Choi blev fundet skyldig i sammen med ekspræsident Park at have presset millioner ud af kæmpevirksomheder som Samsung og Hyundai.

- Choi udnyttede præsidentielle myndigheder til at opnå personlig profit, undergravede forfatningsmæssige værdier og rystede regeringssystemet, hed det i anklagerne mod Choi Soon-sil, som under retssagen afviste alle anklager.

En del af millionerne gik til sponsorering af Chois datter, Chung Yoo-ras ridesport.

/ritzau/