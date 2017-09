Syg Lady Gaga aflyser dansk koncert

MUSIK: Den internationale popstjerne Lady Gaga aflyser sin turné rundt i Europa og dermed også sin planlagte visit i København 21. oktober.

I en pressemeddelelse oplyser koncertarrangøren Live Nation, at kunstneren med det borgerlige navn Stefani Joanne Angelina Germanotta er blevet syg.

- Lady Gaga lider af svære fysiske smerter, der har påvirket hendes evne til at optræde. Hun er og forbliver under behandling af medicinske eksperter, der har anbefalet, at hun udskyder sin turné, skriver Live Nation.

Ifølge koncertarrangøren skal de fans, der har købt billet til koncerten i Royal Arena, beholde deres billet. Der kommer information om en ny dato på et senere tidspunkt.

Lady Gaga skal bruge de næste syv uger på at komme sig over sin sygdom. Kunstneren har tidligere løftet sløret for, at hun lider af den kroniske sygdom fibromyalgi.

Sygdommen er en gigtsygdom, der ofte giver kroniske muskel- og ledsmerter sammen med træthed. Fibromyalgi kan ikke helbredes.

Lady Gaga aflyste 14. september sit besøg i Rio i Brasilien kort tid efter, hun offentliggjorde sin sygdom.

Hendes turné i Europa skulle starte 21. september i den spanske by Barcelona. Sidste planlagte koncert var 28. oktober i Köln i Tyskland.

- Hun ønsker at give sine fans den bedste version af sit show, som hun har skabt til dem, når turnéen genoptages, skriver Live Nation.

Den nordamerikanske del af turnéen fortsætter som planlagt.

Den 31-årige popsanger er et velkendt navn på diverse hitlister. Hun har solgt 27 millioner album og optrådte i år ved finalen i den amerikanske fodboldliga NFL - Superbowl.

