Syg op til sommerferien? Så kan du udskyde den

DANMARK: Sommerferien skal bruges på at tage til stranden, slappe af med familien og lade batterierne op. Ikke at ligge under dynen med feber og forkølelse.

Og bliver du syg i dagene op til din ferie, har du ikke pligt til at holde den. I stedet kan du udskyde ferien til et senere tidspunkt i ferieåret, fortæller advokat i fagforeningen HK Michael Møllegaard Jessen.

- Hvis du eksempelvis har influenza lige op til ferien, så kan du vente, til du bliver rask, med at holde din ferie, siger han.

I det tilfælde kan du forlænge ferien med det antal dage, du har været syg.

Du kan også vælge at gå på arbejde, efter at du er blevet rask, og skubbe hele din planlagte ferie til et andet tidspunkt, siger Michael Møllegaard Jessen.

Bliver du syg, inden din ferie er begyndt, skal du ringe til din chef og melde dig syg og sige, at du ikke ønsker at holde din ferie.

Og det er vigtigt at huske, at ferien ikke begynder fredag eftermiddag, når du forlader kontoret, og kollegerne ønsker dig en god ferie, siger Michael Møllegaard Jessen.

- Man går først på ferie mandag morgen på det tidspunkt, man normalt møder, siger han.

Plejer du at møde klokken otte mandag morgen, er det altså inden klokken otte, du skal melde dig syg.

Det betyder, at du også kan udskyde din ferie, hvis du bliver syg lørdag eller søndag, før din ferie begynder mandag.

Når du har meldt dig syg og sagt, at du ikke ønsker at holde din ferie, skal du aftale med chefen, hvornår du kan holde erstatningsferien.

Det kan også være en god idé at kontakte din læge, så du har dokumentation for, at du har været syg.

Du skal selv betale for lægeerklæringen.

Fakta: Syg i løbet af ferien

- Bliver du syg, efter at ferien er begyndt, gælder der lidt andre regler.

- Her kan du få erstatningsferie efter fem sygedage.

- Du skal huske at melde din sygdom til din arbejdsgiver på første sygedag.

- For at få ret til erstatningsferie skal du indhente lægelig dokumentation for, at du er syg. Også selv om din arbejdsgiver ikke beder om det.

Kilder: HK, Djøf.