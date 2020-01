Sygdom holder Niklas Landin ude af dansk EM-trup

HÅNDBOLD:Håndboldlandstræner Nikolaj Jacobsen har udtaget 15 af de spillere, der lørdag tager hul på EM med åbningskampen mod Island, og her er målmandsstjernen Niklas Landin ikke iblandt.

Dansk Håndbold Forbund (DHF) har offentliggjort truppen på sin hjemmeside. I et opslag på Twitter skriver forbundet desuden, at Landin døjer med sygdom.

Han kan dog blive indlemmet i den danske trup lørdag, hvor spiller nummer 16 offentliggøres. DHF skriver, at landstræneren inden klokken 9 lørdag morgen skal vælge den sidste spiller til truppen.

Truppen består fredag aften kun af en målmand, som er Jannick Green.

Ifølge TV2 Sport er Nantes-keeper Emil Nielsen fredag blevet bedt om at holde sig klar, men den tidligere Skjern-målmand opholder sig stadig i Frankrig.

Nikolaj Jacobsen fastslog ellers tidligere fredag i forbindelse med det danske pressemøde, at Niklas Landin er klar til EM.

- Niklas er klar til at spille, lød det tidligere fredag fra landstræneren.

Heller ikke Niklas Landins bror, Magnus Landin, er en del af den danske trup. Fløjspilleren fik en skade i sin ene storetå i Golden League-kampen mod Norge 3. januar. Siden har han ikke trænet med resten af holdet.

Heller ikke den skadede holdkammerat Lasse Svan eller Morten Olsen er en del af truppen.

Til gengæld er Rasmus Lauge, der har kæmpet for at blive klar oven på en lægskade, blandt de 15 udtagne spillere.

Selv om de mange profiler glimrer ved deres fravær, har de stadig mulighed for at blive en del af det danske landshold under EM.

Landstræneren må skifte to spillere ud og ind i både gruppespil, mellemrunde og finaleweekend.

Foruden Island er Danmark i gruppe med Ungarn og Rusland ved EM, og alle danske gruppekampe spilles i Malmö Arena i Sverige.

EM afholdes i Sverige, Norge og Østrig, og finalen spilles 26. januar.

Her er de 15 spillere, der i første omgang er udtaget til mesterskabet:

* Målvogtere: Jannick Green.

* Fløjspillere: Magnus Bramming, Johan Hansen og Hans Lindberg.

* Stregspillere: Anders Zachariassen, Magnus Saugstrup og René Toft Hansen.

* Bagspillere: Niclas Kirkeløkke, Rasmus Lauge, Henrik Møllgaard, Mads Mensah Larsen, Mikkel Hansen, Michael Damgaard, Lasse Andersson og Jacob Holm.

/ritzau/