Syge og sårede syrere evakueres fra Ghouta-området

Omkring 100 mennesker har tirsdag forladt Syriens østlige Ghouta- område, oplyser russisk militær. Det skriver Interfax ifølge Reuters.

Syriens statslige tv viste optagelser af syge og sårede civile, som blev taget med i en "medicinsk evakuering".

Kvinder med små børn og mænd med krykker og en gammel mand i kørestol blev set omgivet af syriske soldater nær kontrolstedet al-Wafideen, hvor man forlader enklaven.

Over 1100 mennesker er blevet dræbt i enklaven ved næsten uophørlige bombardementer og artilleriangreb i de seneste godt tre uger.

De syriske regeringsstyrker har erobret kontrol over halvdelen af det østlige Ghouta, hvor omkring 400.000 mennesker har været belejret siden 2013.

Enklaven er blevet opsplittet i flere dele under regeringsstyrkernes offensiv. Blandt andet er byerne Douma og Harasta blev adskilt fra hinanden, så Ghouta nu er flere forskellige enklaver.

USA har forfattet et udkast til en ny resolution for det krigshærgede land, da en resolution om våbenhvile i Syrien fra den 24. februar ikke har haft den ønskede effekt.

- Vi har forfattet et udkast til en våbenhvileresolution, som ikke giver mulighed for at slippe udenom, siger USA's FN-ambassadør, Nikki Haley.

Haley påpeger, at resolutionen fra 24. februar efterlod smuthuller for "Iran, Rusland og den syriske præsident, Bashar al-Assad".

I Sikkerhedsrådet forsvarer Ruslands FN-ambassadør, Vassily Nebenzia, de fortsatte kamphandlinger i Ghouta.

Det syriske styre har "ret til at udrydde sikkerhedstruslen for landets borgere" siger Nebenzia.

Ambassadøren beskriver Ghouta som en "terrorrede".

/ritzau/Reuters