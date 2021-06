Sygeplejersker har ikke en lav løn - men vi er nødt til at give dem mere

Selvfølgelig mener sygeplejersker, at de har fortjent bedre og mere.

Det har de ment i mange år, ind i mellem også lagt kitlen og gået i strejke. At betragte sygepleje som en slags religiøst kald er en ting fra en fjern fortid - i dag er det et erhverv, og som alle andre arbejdstagere er sygeplejersker naturligvis også i deres gode ret til at stemme nej til en overenskomst og udsende strejkevarsel.

Det har de gjort før - senest i 2008, hvor konflikten varede i måneder og endte med en pæn lønforhøjelse på 13,3 procent. Helt så høj bliver lønstigningen ikke denne gang, men noget får de. Det nedstemte forlig indeholdt en lønstigning på lidt over fem procent, og der skal mere til, før arbejdet genoptages. Kampgejsten er der i hvert fald - sygeplejerskernes formand taler allerede om at udvide konflikten, og på de sociale medier er der intet, der tyder på, at konflikten stopper lige med det samme.

Nu er det ikke fordi, at sygeplejerskerne har en egentlig dårlig løn. Alle tillæg og pension inklusiv lyder gennemsnitslønnen på omkring 42.000 kroner om måneden.

Det dækker selvfølgelig over betydelige forskelle, nogen tjener mere, andre mindre. Lavest i løn-hierakiet står de nyuddannede med en ren grundløn på 25.576 - pension og diverse tillæg bringer bruttolønnen op på 37.459.

Udbytning og slaveløn er der ikke tale om, og det kan blive vanskeligt for sygeplejerskerne at få den store folkelige opbakning til deres lønkrav.

At de er et vigtigt tandhjul i den store samfundsmaskine er der udtalt enighed om, men hvor meget ekstra kontant tak, de skal have for indsatsen, er der ikke samme enighed om. Også her er problemet, hvem der skal betale regningen. At finde pengene via besparelser i et på alle måder presset sundhedsvæsen er ikke en realistisk mulighed, og reelt er der kun skatteyderne til at betale.

Det vil ikke være populært, og sygeplejerskerne - og andre offentlige ansatte - bør nok lige nærlæse løn-statistikker for privatansatte, inden de tager medlidenhed og betalingsvillighed fra resten af samfundet for givet.

Alligevel vil det være klogest med et forlig, der giver et løn-løft. For det handler ikke kun om en løn-kamp her og nu.

Set fra sygeplejerskernes handler det også om ligeløn og ligestilling, og strejken nu er også et oprør mod den gamle tjenestemandsreform, der - mener de - er en af de store årsager til ulighed i løn mellem traditionelle mande- og kvindefag.

Den ulighed holder ikke i længden, og vinder de ikke den kamp nu, så gør de det næste gang. Det løngab kan ikke overleve i #metoo-tider.

Det holder heller ikke, hvis ingen vil være sygeplejerske. Allerede nu mangler de, og det vil kun blive værre i fremtiden. Som samfund er det simpelthen nødvendigt, at nok søger uddannelsen, og kan lønnen få flere til det, er der ingen vej udenom.