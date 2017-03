Festdag for talenter - priser til unge ledere

De to andre kandidater måtte dog se sig slået af februars firemålsskytte.

Superligaens nye målmager var nomineret til prisen sammen med den tidligere AaB’er Rasmus Jönsson, som nu slår sine folder under Kent Nielsen i OB, mens den tredje kandidat var FC Midtjyllands unge offensivtalent Mikkel Duelund.

AaB’s nytilkomne Jakub Sylvestr har overskygget alle i Superligaens første to runder. Det kaster nu titlen som februars bedste spiller i Alka Superligaen af sig til den slovakiske angriber.

AALBORG: Første målscorer i Aarhus, da AaB slog AGF med 2-1, og så hattrickhelt hjemme mod Silkeborg IF i sejren på 3-0.

AaB’s nye angriber Jakub Sylvestr slog en tidligere AaB’er i kampen om at blive februars bedste

