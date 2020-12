Symbolik, historik og overtro: Det betyder tallene på fodboldtrøjerne

7 er ikke bare 7, og 10 er slet ikke bare 10. Ikke, når de står på en fodboldtrøje i hvert fald.

I det hele taget er tal ikke bare tal. Lige siden mennesket begyndte at bruge symboler for et antal, har tal haft en medbetydning.

Det, håber vi, er rigtig.

7 - 9 - 13.

I hvert fald er det sandt, at nogle tal på en fodboldtrøje fortæller en særlig historie, og at det ikke er ligegyldigt, hvilket nummer man fisker op af holdtasken med trøjer - om man så spiller Serie 3-fodbold, U11 eller for den sags skyld som professionel, selv om man så også har sit navn på trøjen.

Det handler ikke om pseudovidenskaben numerologi, måske om overtro, men der er også en masse gode grunde til, at trøjenumre ikke bare er tal.

Efter engelsk mønster