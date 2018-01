Syrien: Israel angreb tirsdag mål i Syrien tre gange

Israel angreb Syriens territorium tre gange tidligt tirsdag med kampfly og jord-til-jord missiler. Det siger den syriske hær i en erklæring, som blev læst op af det statslige tv.

Ifølge den syriske erklæring angreb de israelske fly området al-Qutaifa nær Damaskus. Angrebene blev indledt fra libanesisk luftrum klokken 2:40 natten til tirsdag.

Det syriske luftforsvar ramte et af de israelske fly, hedder det.

Syrien siger, at israelerne derefter affyrede jord-til-jord raketter fra de israelsk besatte Golanhøjder. Men det lykkedes syrerne at nedskyde missilerne.

Syriens hær siger, at Israel derefter sendte endnu fire raketter fra selve Israel, hvoraf en blev skudt ned, mens de øvrige forårsagede materielle skader.

En talsmand for det israelske militær afviser at kommentere den syriske erklæring.

Chefen for Israels luftvåben afslørede i august, at Israel havde angrebet mål i Syrien omkring 100 gange. Men det er normalt Israels politik aldrig at bekræfte eller benægte sådanne operationer.

Israel har svoret, at det vil forhindre, at syrisk territorium bliver anvendt af Iran til baser eller til at sende avancerede våben til det islamistiske Hizbollah i Libanon, som har kæmpet sammen med det syriske regime under den seks år lange krig i Syrien.

I erklæringen fra den syriske hær bliver der gentaget advarsler om, at Israels angreb vil blive gengældt.

Golanhøjderne er et bjergområde i det sydvestlige Syrien, der ligger på grænsen til Israel, Libanon og Jordan. Siden Seksdageskrigen i 1967, hvor størstedelen af den arabiske befolkning flygtede, har Israel holdt området besat.

Rusland greb ind i Syriens borgerkrig i 2015 for at hjælpe regimet omkring den syriske præsident, Bashar al-Assad. Den alliance omfatter også Iran, Libanons Hizbollah-bevægelse og andre shiamuslimske militser.

Israel frygter, at en sejr til Assad vil betyde, at Iran får en permanent militær tilstedeværelse i Syrien.

Vi vil ikke tillade, at der etableres en shiamuslimsk akse med Syrien som den fremskudte base, siger den israelske forsvarsminister, Avigdor Lieberman.

