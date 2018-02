Syrien kalder tyrkisk operation for skamløs aggression

Den syriske regering siger i en erklæring torsdag, at den tyrkiske offensiv i Afrin-regionen i det nordlige Syrien er en "ulovlig aggression". Regeringen n advarer om, at den vil komme med en "passende reaktion".

Tyrkiet indledte i januar en offensiv med fly og landstyrker mod kurdere, som kontrollerer Afrin i det nordvestlige Syrien på grænsen til Tyrkiet.

De kurdiske militsfolk har spillet en central rolle i nedkæmpelsen af Islamisk Stat i det nordlige Syrien. Men ifølge den tyrkiske regering, støtter kurdiske oprørere inde i selve Tyrkiet.

Hundredvis meldes dræbt under kampene i Afrin.

Syriske styrker rykker sammen med allierede frem mod byen Saraqeb i provinsen Idlib. Idlib er oppositionens stærkeste bastion i landet, rapporterer overvågningsgruppen Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder.

Det syriske regimes styrker er dermed tæt på at vinde kontrol over en vigtig vej, som forbinder landets to største byer - Damaskus og Aleppo.

Den syriske offensiv foregår med massive luftbombardementer. Militæret anvender sit monopol på luftstyrker. Og oprørerne har kun begrænset antiluftskyts.

- Det har været nonstop bombardementer, siger en lokal medieaktivist, Abdulghani Dabaan.

Tyrkiet har mobiliseret over 10.000 syriske oprørere til at støtte offensiven mod den kurdiske YPG-milits.

Den tyrkiske kampagne bliver kritiseret i USA og Frankrig. Begge lande har været allieret med de syriske kurdere i kampen mod Islamisk Stat.

Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, har advaret Tyrkiet mod at foretage en "invasion" i Syrien. En udtalelse, som har vakt harme i Tyrkiet.

- Det er en fornærmelse, siger den tyrkiske udenrigsminister, Mevlüt Çavusoglu, om den franske præsidents udtalelse.

Han tilføjer, at med tanke på Frankrigs tidligere interventioner i Algeriet og andre steder i Afrika, så har den franske leder ikke noget at belære Tyrkiet om.

Frankrigs udenrigsministerium fordømmer i en erklæring torsdag de massive syriske bombardementer. Frankrig, Rusland og Iran - Syriens allierede - opfordrer til at få afsluttet angrebene. Og samtidig sikre humanitær hjælp til de ramte regioner.

/ritzau/AP