Syrien kræver tyrkisk tilbagetrækning fra Afrin

Unge mænd går rundt i murbrokkerne i den sønderbombede by Afrin i det nordlige Syrien, hvor tyrkisk militær forsøger at nedkæmpe kurdere, som angiveligt støtter kurdiske separatister i Tyrkiet. Syrien kræver nu, at Tyrkiet trækker sig ud af landet. Foto: Scanpix/Stringer