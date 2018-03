Syriens krig har kostet over 350.000 mennesker livet

Lys og røg under et syrisk bombardement af oprørere i byen Arbin i den østlige Ghouta-enklave. Den syv år lange konflikt i Syrien har kostet over 350.000 mennesker livet, viser opdaterede tal fra overvågningsgruppen Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder. Foto: Scanpix/Ammar Suleiman