Syrisk kurderleder anholdt i Prag på ordre fra Tyrkiet

Den syriske kurderleder Salih Muslim er blevet anholdt i Prag på Tyrkiets foranledning. Det oplyser den vigtigste kurdiske alliance i Syrien.

Muslim var i Prag for at deltage i en konference. Efter en tyrkisk arrestordre fra 2016 blev den kurdiske politiker, der var på Marriott Hotel i Prag, tilbageholdt af tjekkisk politi. Det bekræfter FiratNews, der er tæt på det kurdiske parti PYD.

PYD er knyttet til den kurdiske milits YPG.

Under krigen i Syrien har YPG været støttet af USA. Det har været en velorganiseret styrke i kampen mod Islamisk Stat.

Salih Muslim skulle søndag have været i København for at deltage i en mindehøjtidelighed for ofrene for krigen i Efrîn i Syrien, oplyser den dansk-kurdiske netavis jiyan.dk.

Efter et bombeangreb i februar 2016 i Tyrkiets hovedstad, Ankara, blev der udstedt en arrestordre på Muslim. Han har fordømt angrebet og afvist, at han har haft noget med det at gøre.

Ifølge tyrkiske aviser er der nu "en midlertidig arrestordre" på den kurdiske politiker. Det skriver jiyan.dk.

Tyrkiet indledte den 20. januar en offensiv mod Afrin til lands og fra luften. Offensiven foregik sammen med syriske oprørsgrupper støttet af den tyrkiske regering.

Tyrkiet kæmper mod kurderne i den nordlige syriske Afrin-region, fordi de anser kurderne for at være terrorister og en direkte trussel mod Tyrkiet.

Den syriske regering har krævet, at Tyrkiet stopper sin offensiv og respekterer Syriens territorium og suverænitet.

YPG-militsen siger, at hundredvis af soldater, der støtter det syriske regime, er blevet stationeret ved frontlinjen i Afrin. Ifølge YPG-militsen er de regeringstro styrker kommet til området for at hjælpe kurderne.

USA leder den internationale koalition mod Islamisk Stat i Syrien, der har samarbejdet tæt med kurdiske styrker i Syrien.

/ritzau/Reuters