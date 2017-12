Syrisk mand anholdt for plan om terror i København

KØBENHAVN: Politiet har anholdt en 30-årig syrisk mand, der sigtes for at planlægge et terrorangreb i København, skriver Ekstra Bladet.

Tilsyneladende ville han sammen med en 21-årig landsmand, der i sommer blev dømt i Tyskland, foretage angrebet i København, mener politiet.

Den yngre er blevet kendt som tændstikmanden. Det skyldes, at han var i besiddelse af et meget stort antal tændstikker, da han forsøgte at krydse grænsen mellem Tyskland og Danmark.

I sommer blev han af en domstol i Ravensburg idømt fængsel i seks år og seks måneder for forsøget på at begå terror i København.

Den formodede medgerningsmand fremstilles i et grundlovsforhør fredag, skriver Ekstra Bladet.

/ritzau/