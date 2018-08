Syriske luftangreb dræber 22 mennesker i Idlib og Aleppo

En række luftangreb fra den syriske regering mod oppositionskontrollerede områder i den nordvestlige del af landet har dræbt 22 mennesker.

Det oplyser Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder (SOHR), der er en britisk overvågningsgruppe med et kildenetværk i Syrien, ifølge nyhedsbureauet AP.

Ifølge gruppen udførte den syriske regering 46 luftangreb efter midnat fredag i provinserne Idlib, Aleppo og Hama.

SOHR oplyser, at 14 mennesker blev dræbt i Aleppo og 8 andre i Idlib.

- Luftangrebene blev udført af det syriske regime og russiske fly, oplyser talsmand for SOHR Ibrahim al-Idlibi.

Han oplyser videre, at syriske fly torsdag kastede løbesedler ned over landsbyer i Idlib-provinsen.

På løbesedlerne opfordres oprørerne til forsoning med myndighederne.

- Krigen nærmer sig sin afslutning. Det er på tide at standse volden og forsone vores indbyggere, stod der ifølge SOHR.

Nyhedsbureauet dpa skriver, at det syriske undervisningsministerium har bedt kontorer og skoler i Idlib om at holde lukket i tre dage fra og med lørdag på grund af de intensive bombardementer.

Titusindvis af flygtninge har søgt tilflugt i Idlib-provinsen. Det bekymrer FN, som vurderer, at krigsførelse her kan føre til, at hundredtusinder af syrere bliver yderligere fordrevet. Idlib grænser op til Tyrkiet.

- Krigen må ikke få lov til at bevæge sig til Idlib. Det er et sted, som er fyldt til randen af flygtninge og internt fordrevne mennesker, sagde Jan Egeland, FN's særlige nødhjælpsudsending til Syrien, torsdag.

Han frygter, at krigsførelse i Idlib vil udløse en massiv flygtningestrøm til Tyrkiet.

Samtidig advarer Unicef, FN's børneorganisation, om, at det kan påvirke livet for en million børn, hvis krigen bevæger sig til Idlib.

- I provinsen befinder der sig en million børn, der i forvejen er udmattet af krig, som er bange for usikkerheden, og som frygter vold og yderligere flugt, skriver Unicef ifølge AP.

/ritzau/