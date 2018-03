Syriske regeringssoldater angriber vigtig by i Østghouta

Syriske regeringssoldater har sent onsdag aften lokal tid stormet en af de byer, der ligger i det østlige Ghouta, som kontrolleres af oprørere.

Det oplyser overvågningsgruppen Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder (SOHR).

Gruppen, der indhenter oplysninger fra et netværk af kilder i landet, melder om kraftige bombardementer.

- Regimets styrker har angrebet Hammuriyeh og var i stand til at tage kontrollen over dele af den, oplyser SOHR.

Hammuriyeh er en af nøglebyerne i det østlige Ghouta og ligger i den sydlige del af enklaven.

Det er hærens erklærede mål at vinde kontrol over enklaven ved at dele den op.

Over 1100 mennesker er blevet dræbt i enklaven ved næsten uophørlige bombardementer og artilleriangreb i de seneste godt tre uger.

De syriske regeringsstyrker har erobret kontrol over halvdelen af det østlige Ghouta, hvor omkring 400.000 mennesker har været belejret siden 2013.

Enklaven er blevet opsplittet i flere dele under regeringsstyrkernes offensiv. Blandt andet er byerne Douma og Harasta blev adskilt fra hinanden, så Ghouta nu er flere forskellige enklaver.

Det var en særdeles blodig uge i februar, hvor flere hundrede mennesker blev dræbt, der satte skub i diplomatiet.

Flere medlemmer af FN's Sikkerhedsråd blev enige om en resolution, der krævede 30 dages våbenhvile i Syrien.

Efter et par udsættelser af afstemningen om resolutionen blev medlemmerne enige om at stemme for, men den har ikke fungeret i praksis.

Kamphandlingerne er fortsat i Ghouta, efter at resolutionen er trådt i kraft.

/ritzau/AFP