Syriske regeringsstyrker opsplitter oprørsenklave

Syriens regeringsstyrker har med nye luftangreb og tøndebomber vundet stadig mere terræn i det østlige Ghouta ved Damaskus.

Søndag er det tre uger siden indledningen af en offensiv, der har opsplittet den oprørskontrollerede enklave, hvor snesevis af mennesker er fanget under sønderbombede huse.

De syriske regeringsstyrker har ikke fulgt det internationale samfunds opfordringer om at indstille angrebene og indgå en våbenhvile.

Ifølge syriske militærrapporter er det lykkedes regeringsstyrkerne at opsplitte enklaven i to dele, hvilket svækker oprørerne.

Over 975 civile, hvoraf 250 var børn, er blevet dræbt, og hundredvis af andre er blevet såret, sagde overvågningsgruppen Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder lørdag.

To af de førende islamistiske grupper er til stede i enklaven, men jihadister under ledelse af en gruppe med tilknytning til al-Qaeda er også aktiv.

Det er hærens erklærede mål at vinde kontrol over enklaven ved at dele den op.

FN siger, at omkring 400.000 mennesker er fanget i enklaven og ikke har mulighed for at komme ud.

Ifølge Ruslands militær kunne 52 civile søndag slippe ud af det østlige Ghouta til et regeringskontrolleret område. 26 af de evakuerede civile er børn.

Det er første gang, at civile bliver evakueret ud af området, siden regeringsstyrker for over en uge siden oprettede en vej til at flygte ud af Østghouta.

Men bombeangrebene fortsætter upåvirket, hvorfor det er svært for civile at flygte.

Den russiske og syriske regering har anklaget oprørsstyrker for at forhindre civile i at flygte.

Det oprørskontrollerede Østghouta har været under belejring af syriske regeringsstyrker siden 2013.

Belejringen har medført, at vitale midler som mad og medicin er blevet en mangelvare i regionen.

Samtlige stridende parter skal give tilladelse, inden humanitære nødhjælpsorganisationer kan levere nødhjælp til området.

/ritzau/AFP