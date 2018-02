Syriske styrker forsøger offensiv mod Tyrkiet i kurdisk område

En konflikt optrappes tilsyneladende i den kurdiske enklave Afrin i det nordøstlige Syrien, hvor Tyrkiet bekæmper kurdiske YPG-styrker.

Soldater, som støtter Syriens præsident, Bashar al-Assad, satte tirsdag kurs mod området.

Syrisk stats-tv har vist billeder af omkring 20 køretøjer med store maskingeværer, som triller ind mod Afrin ved landsbyen Nubul, rapporterer nyhedsbureauet AP.

Umiddelbart efter er det på stats-tv blevet sagt, at Tyrkiet bomber de syriske styrker.

Det har fået syrerne til at vende om. De har tilsyneladende opgivet missionen indtil videre, rapporterer det tyrkiske nyhedsbureau Anadolu ifølge Reuters.

De syriske soldater vendte om, skriver Anadolu, cirka 10 kilometer fra byen Afrin, efter at tyrkerne havde affyret "advarselsskud".

Journalister flygter fra området følge AP.

Syriske soldater svingede med syriske slag fra deres køretøjer, da de passerede en kurdisk kontrolpost, skriver Reuters.

Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder (SOHR), som overvåger konflikten i Syrien via et netværk af kilder, bekræfter de regeringstro soldaters tilstedeværelse i Afrin ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Hundredvis af soldater er kørt ind i Afrin tirsdag eftermiddag, siger Rami Abdel Rahman, som driver SOHR fra England.

Syrisk stats-tv melder, at soldaterne er gået ind i Afrin for at "tilslutte sig modstanden mod Tyrkiets aggression".

De kurdiske YPG-styrker har i en erklæring skrevet, at de syriske styrker er kommet til Afrin efter nødråb fra YPG "en måned efter Tyrkiets offensiv" i området.

- De syriske regeringsstyrker har besvaret vores opråb og sendt militære enheder, som vil indtage positioner ved grænsen og bidrage til forsvaret af Syrien og landets grænser, skriver YPG ifølge det tyske nyhedsbureau dpa.

Tyrkiets offensiv er rettet mod den kurdiske milits YPG.

Under krigen i Syrien har YPG været støttet af USA. Det har været en velorganiseret styrke i kampen mod Islamisk Stat.

Tyrkiet beskylder YPG for at stå i ledtog med den i Tyrkiet forbudte kurdiske organisation PKK.

/ritzau/