Syv afrikanske migranter fundet døde ved Lanzarote

Syv afrikanske flygtninge eller migranter, der forsøgte at nå frem til øen Lanzarote i den spanske øgruppe Kanarieøerne, er blevet fundet døde, oplyser myndighederne.

- Fem af ligene blev fundet i en gummibåd i nærheden af stranden ved turiststedet Costa Teguise, siger en talsmand for politiet.

Yderligere to personer døde, da de forlod båden. To andre, som er hårdt sårede, er blevet indlagt.

- Tre af de døde var muligvis børn, siger politiets talsmand.

- Yderligere 18 migranter nåede frem til stranden i Costa Teguise og blev bragt til politistationen, siger han og tilføjer:

- Vi formoder, at de kom fra samme båd, som ankom til øen midt på dagen.

De Kanariske Øer ligger ud for Marokkos kyst. Øerne var tidligere en populær destination for migranter, der håbede på at nå de spanske kyster og søge et bedre liv i Europa.

Men i de seneste år har flere migranter valgt ruten, der går fra Nordafrika, over Middelhavet og til det sydlige spanske fastland.

Ifølge FN's migrationsagentur, International Organization For Migration, er 285 migranter ankommet til Spanien siden årsskiftet. 16 er døde under rejsen over Middelhavet.

I 2017 kom mere end 21.000 migranter til Spanien og mindst 223 mistede livet.

/ritzau/