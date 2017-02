TYLSTRUP: Syv biler var fredag morgen impliceret i et harmonikasammenstød på motorvej E39 - Hirtshalsmotorvejen - mellem afkørsel 8 Tylstrup og afkørsel 9 Vestbjerg i det sydgående spor.

- Vi fik meldingen klokken 20 minutte i otte om at seks biler er impliceret i et harmonikasammenstød på E39. Det viste sig så, at der rent faktisk var syv biler impliceret i uheldet. Heldigvis var det mest en masse buler. Kun en enkelt person meldte om nakkesmerter, fortæller vagtchef Per Jørgensen, Nordjyllands Politi.

Alle bilerne i uheldet holdt heldigvis nogenlunde ude i den ene side af motorvejen, så andre bilister kunne passere i et farbart spor på motorvejen.

- Jeg vil beskrive uheldets årsag som en kombination af uopmærksomhed, mørket, tæt kørsel og det dårlige føre, konstaterer vagtchefen, der opfordrer bilister til at være meget agtpågivende en morgen som denne.

Der var ved godt 8.30-tiden ryddet op igen på stedet.