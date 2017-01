AALBORG: Syv busser fra Arriva udbrændte mere eller mindre natten til tirsdag, mens de stod parkeret på Arrivas anlæg på Troensevej i Aalborg Øst.

Branden startede i oliefyret på én af busserne - der bliver tidsstyret til at starte på et bestemt tidspunkt, så bussen er varm til chaufføren og de første passagerer. Derfra har den så bredt sig til busserne ved siden af, oplyser vagtchef Per Vagn Nielsen fra Nordjyllands Politi.

- Alle de undersøgelser, vi har lavet derude, viser at det er oliefyret i en af busserne, der er årsag til branden, siger Per Vagn Nielsen.