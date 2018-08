Syv chikaner på vej gennem Hvidbjerg

MORS: Byporte, hævede flader og forskudte chikaner. Det er de tiltag, Morsø Kommune vil anvende til fartdæmpning gennem landsbyerne Vils og Hvidbjerg langs Næssundvej.

For to år siden vedtog kommunalbestyrelsen landsbyfornyelsesprogrammer for Hvidbjerg og Vils. For både Vils og Hvidbjerg har borgerne ønsket at prioritere forbedring af trafiksikkerheden, hvilket har medført, at der er udarbejdet forslag til forskønnelse og nedsættelse af hastigheden igennem både Vils og Hvidbjerg.

Nu har udvalg for teknik og miljø godkendt den plan, som forvaltningen har lagt frem. Med den tilføjelse, at der også laves sikringer på Smedebjergevej i Vils og Vejerslev med hævede flader ved fritidscenter og skole.