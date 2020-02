Syv danskere hjemvendt fra Kina testet negativ for corona

AALBORG:Natten til mandag kom yderligere syv personer til Danmark fra Hubei-provinsen i Kina. De er alle testet negativ for coronavirusset.

Det oplyser Styrelsen for Patientsikkerhed i en pressemeddelelse.

De syv personer landede på Flyvestationen Aalborg efter hjemtransporten fra Hubei-provinsen, der anses som epicentret for virusset.

Men ingen af dem har altså taget virusset med hjem.

- Vi har fået overleveret oplysninger fra Forsvarets læge, der har fulgt dem på hjemturen, og efterfølgende snakket grundigt med hver af dem om deres ophold i Kina og deres hjemrejse.

- Alle syv er blevet podet for at undersøge, om de var smittet med ny coronavirus. Testresultatet viser glædeligt, at alle testresultater er negative for ny coronavirus, siger Anette Lykke Petri, overlæge og enhedschef i Styrelsen for Patientsikkerhed, i pressemeddelelsen.

Styrelsen vil fortsat følge de syv personer tæt. Inkubationstiden, perioden en person kan være smittet uden synlige symptomer, kan være op til 12 dage.

Ud fra et forsigtighedsprincip vil man dagligt være i kontakt med dem. Desuden er de syv personer blevet "grundigt informeret" om, hvilke forholdsregler de skal tage.

De syv personer er tredje hold af danskere, der er hentet hjem fra provinsen.

31. januar og 2. februar vendte i alt 11 danskere hjem med fly til Roskilde Lufthavn. Alle er testet negativ for coronavirus.

En af dem vendte hjem lidt senere. Vedkommende blev transporteret til Aarhus med ambulance fra Belgien, efter at vedkommende havde været om bord på et fly fra Hubei til Belgien, hvor en belgisk borger var smittet.

Men endnu er ingen danskere altså smittet med virusset, der har kostet over 1000 mennesker livet og smittet flere end 42.000 personer.

Virusset har tirsdag fået tildelt et officielt navn af Verdenssundhedsorganisationen (WHO). Navnet er Covid-19.

"Co" står for "corona", "vi" står for "virus", og "d" står for "disease" ("sygdom", red.).

Ifølge det kinesiske nyhedsbureau Xinhua har virusset fået nummeret "19", fordi det brød ud i 2019.

